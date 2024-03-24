الأمن الوطني: تسجيل 4150 مخالفة مرورية قبيل موعد الإفطار

24 مارس، 2024

كشفت مصالح وفرق الأمن العمومي للأمن الوطني عن تسجيل، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 21 مارس الجاري، 4150 مخالفة و2199 جنحة مرورية متعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية على مستوى المناطق الحضرية قُبيل ساعات الإفطار.

وقامت مصالح الأمن الوطني خلال نفس الفترة، بإحصاء 433 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أسفر عنه وفاة 15 شخصاً وجرح 514 آخرين.

وللتذكير فقد أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور خلال شهر رمضان 2024، تحت شعار “كلنا لرمضان … دون حوادث مرور

رمزي أحمد توميات

24 مارس، 2024

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