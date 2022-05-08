تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، من تحرير زوجة رعية أجنبي احتجزها طليقها السابق بمقر سكناه مع ممارسة العنف والضرب.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها أن :”مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي عالجت قضية جناية الاختطاف بالتهديد والاستدراج والاحتجاز، الاعتداء الجنسي عن طريق العنف، الضرب والجرح العمدي والتزوير واستعمال المزور في محرّرات إدارية، الدخول عن طريق الغش إلى منظومة معالجة آلية للمعطيات وإدخال معلومات مغلوطة في وثائق الحالة المدنية، حيازة المخدرات والمؤثّرات العقلية”.

وأوضح البيان، أن حيثيات القضية تعود إلى ترسيم رعية أجنبي لشكوى مفادها تعرّض زوجته الجزائرية الجنسية للخطف من طرف طليقها، وبالتنسيق مع النيابة المختصّة إقليميا وبعد تنفيذ إذن بالتفتيش، تمّ توقيف المشتبه فيه بمقر سكناه والعثور على زوجة الرعيّة الأجنبي بداخل المسكن

وحسب نص البيان، فقد تمّ استرجاع دفتر عائلي أجنبي، وثيقة ممزّقة وصورتين فوتوغرافيتين، قطعة قنب هندي، قرص ونصف القرص من مؤثّر عقلي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

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