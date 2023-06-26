الأمن الوطني: إحباط محاولة ادخال الكوكايين في باخرة تجارية والقبض على أفراد الشبكة

تمكنت مصالح الأمن الوطني من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة عن جناية استراد المخدرات” الكوكايين “، حسب بيان لذات المصالح

ووفقا للمصدر فقد جاء ذلك في إطار العمل التنسيقي بين كل من مصالح الشرطة ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الأولى بأمن ولاية الجزائر، مصلحة شرطة الحدود البحرية ميناء الجزائر وحراس السواحل.

وبدأت أطوار قضية الحال، أثناء نزول شخص من باخرة تجارية، بمجرد رؤيته للشرطي المكلف بمراقبة محيط الباخرة ارتبك وقام بإلقاء سترة كان يحملها بيده محاولا الفرار، ليتم توقيفه من قبل عناصر فرقة الشرطة القضائية لشرطة الحدود.

وأفضى تفتيش هذه السترة إلى العثور على كيس ملفوف يحتوي على مادة بيضاء اللون، بعد معاينة أولية من قبل فرقة الشرطة العلمية تبين أنها مخدرات صلبة من نوع “الكوكايين”.

وبعد إخطار النيابة المختصة إقليميا من قبل الضبطية، أمرت هاته الأخيرة بتفتيش الباخرة التجارية مع وضع القضية تحت تصرف مقاطعة الشرطة القضائية الأولى لاستكمال الإجراءات القانونية

و أسفرت عملية التفتيش بحضور فرقة حراس السواحل عن العثور على كمية أخرى من الكوكايين كانت مخبأة بإحكام داخل إحدى الغرف بالباخرة.

وبعد مواصلة التحريات من قبل فرقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لمقاطعة الشرطة الأولى، أفضت العملية عن توقيف أفراد شبكة إجرامية متكونة من (06) أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40.

كمل ضبطت مصالح الأمن 2 كلغ و312 غرام من المخدرات الصلبة من نوع “الكوكايين “، مركبة سياحية، 6 هواتف نقالة.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية جناية استراد المخدرات من نوع الكوكايين، جناية تكوين جمعية أشرار تحت غطاء جماعة إجرامية منظمة تنشط خارج وداخل التراب الوطني، نقل عن طريق العبور، الشحن، التخزين، التوزيع، التسليم، التموين والمشاركة.

رمزي أحمد توميات

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