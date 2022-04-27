كذبت الأمم المتحدة ، الأنباء التي تناولتها وسائل الإعلام المغربية حول رئيس بعثة المينورسو الكسندر ايفانكو ، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ردا على تقارير وردت في الصحافة المغربية حول الهجوم الأخير :”لقد تلقينا توضيحا من بعثتنا لحفظ السلام في الصحراء الغربية، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بشأن عدد من التقارير في وسائل الإعلام المغربية التي تشير إلى أن الممثل الخاص للأمين العام ألكسندر إيفانكو ذكر أن “غارة جوية” قد أصابت قافلة مركبات لجبهة البوليساريو كانت تحمل أسلحة. ولم يدلِ الممثل الخاص للأمين العام بشي من هذا القبيل.

وأضاف المصدر، أن بعثة المينورسو، تمكنت من زيارة موقع الهجوم المزعوم في 13 أفريل ووجدت ثلاث مركبات – شاحنتان ومركبة خفيفة – يبدو أنها أصيبت بذخائر ملقاة من الجو.

ولم تستطع بعثة المينورسو تأكيد ما إذا كانت هناك إصابات في الحادث. وقد تم إبلاغ مجلس الأمن بهذه المعلومات على النحو الواجب في 20 أفريل.

ليديا كبيش

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