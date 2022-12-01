الأمم المتحدة تطلق نداءً لجمع مبلغ قياسي للمساعدات الإنسانية في 2023

1 ديسمبر، 2022

صرّح مسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية مارتن غريفيث، بأن العام المقبل سيشهد أكبر برنامج إنساني، حيث أطلقت الأمم المتحدة اليوم الخميس نداءً على مستوى العالم، من أجل جمع 51.5مليار دولار خلال 2023 سنة، لتقديم الدعم لنحو 230 مليون شخص من الأكثر ضعفا في 68 دولة.

و أضاف غريفيث، أن 339 مليون شخص في العالم في حاجة إلى مساعدات طارئة العام المقبل، مقابل 274 مليونا شخص في 2022 ، مبديا أسفه من الاحتياجات الإنسانية، التي بلغت الذروة بسبب الدمار الذي خلفته جائحة كورونا، الذي أدى إلى نزوح أكثر من 100 مليون شخص في العالم.

حورية سعداوي

1 ديسمبر، 2022

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