الأمم المتحدة تحذّر من انعدام الأمن الغذائي للنازحين في غزة

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، من انعدام الأمن الغذائي وفرص الحصول على المياه والمأوى والرعاية الصحية لعشرات آلاف النازحين في غزة جراء العدوان الصهيوني، حسب ما أورده بيان وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية “أوتشا”، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، “إن عشرات الآلاف نزحوا من مدينة غزة وشمال القطاع أمس عقب إنذارهم من جيش الاحتلال بضرورة إخلاء منازلهم”، مشيرة إلى أنه قبل صدور الإنذار الإسرائيلي، كان أكثر من 400 ألف فلسطيني قد نزحوا قسرا داخليًا بسبب استمرار القصف، حسب ذات المصدر.

وأضاف البيان أن انقطاع الكهرباء أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، بعد استنفاد احتياطيات الوقود، محذرًا السلطات الإسرائيلية من استهداف المحطة إذا حاولت استئناف عملياتها، يضيف بيان “وفا”.

وذكر البيان الأممي أن جميع الوكالات الإنسانية والعاملين فيها واجهت قيودًا كبيرة في تقديم المساعدة الإنسانية، مبينًا أن انعدام الأمن السائد يمنع الوصول الآمن إلى الأشخاص المحتاجين والمرافق الأساسية، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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