الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب باتفاقية لم الشمل الفلسطيني

16 أكتوبر، 2022

رحّبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر، للمصالحة الوطنية كخطوة إيجابية مهمة، لإنهاء الخلافات و الانقسامات التي دامت 15 سنة و لم الشمل الفلسطيني.

و أعربت المنظمة عن تقديرها للجزائر، في رعاية و استضافة هذا الحوار، مؤكدة دعمها كل الجهود التي تساهم في تحقيق الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني،يضيف البيان.

حورية سعداوي

16 أكتوبر، 2022

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