الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنفي أن يكون لها “شركاء إعلاميين” لتغطية قمة الجزائر

30 أكتوبر، 2022

نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من الجزائر في بيان رسمي أن يكون لها أي “شركاء إعلاميين” في تغطية أعمال القمة العربية الـ31 التي تُعقد بالجزائر، وأكّدت عدم وجود أيّة صلة لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.

وجاء هذا النفي على خلفية قيام قناة الجزائر الدولية AL24 News بنشر خريطة للعالم العربي على موقعها الالكتروني تُخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية علي اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربي.

كما أكّدت الأمانة العامة أن الجامعة العربية لا تعتمد خريطةً رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي بدون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية.

كما أهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.

ش.ن

 

30 أكتوبر، 2022

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