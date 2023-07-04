الألعاب العربية: كل الأمور مضبوطة لإنجاح أكبر حدث رياضي عربي الذي ستتشرف الجزائر باستضافته

تتجه الأنظار يوم غد الأربعاء، صوب ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، بداية من الساعة التاسعة ليلا، أين سيسدل الستار على النسخة 15 من الألعاب الرياضية العربية تحت شعار “بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي”، بحفل افتتاح يتوقع أن يكون متميزا، نظرا لتزامنه مع عيد الاستقلال و الشباب، حيث ينتظر أن يحضره جمهور غفير خاصة و أنه يتزامن مع يوم عطلة مدفوعة الأجر من كل سنة.

للإشارة، فقد تم إسناد شرف تنظيم هذه الألعاب للجزائر في 14 مارس 2023 في جدة و هذا خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

كما أن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب كان قد وافق بالإجماع في اجتماع دورته الـ46 يوم 18 مارس المنقضي بمدينة جدة السعودية، على استضافة الجزائر لدورة الألعاب العربية لسنة 2023.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الجزائر هذه البطولة بعد النسخة العاشرة التي نظمتها سنة 2004، أين ستكون دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر بمثابة محطة مؤهلة للألعاب الأولمبية بباريس 2024 في العديد من الاختصاصات.

كما أبدى وفد الاتحاد العربي للجان الأولمبية الوطنية ارتياحه لجاهزية الجزائر لاحتضان هاته الدورة، حيث أكد الوفد أن طبعة الجزائر ستكون استثنائية ، مبديا إعجابه بالهياكل الرياضية الموجودة و التي شيدت وفقا للمعايير الدولية من أجل إنجاح هذا العرس الرياضي العربي الأخوي.

و ستشارك 22 دولة في هذا الحدث العربي، ممثلة بأكثر من 3000 رياضي يتنافسون في 20 تخصص موزعة على 5 ولايات جاهزة لاحتضان المنافسة وهي، الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، عنابة، تيبازة.

هذا و كان مجلس الحكومة قد أوضح خلال اجتماعاته السابقة بأن احتضان هذه التظاهرة العربية، يأتي بعد نجاح الجزائر في تنظيم عدة تظاهرات سابقة، على غرار القمة العربية، ألعاب البحر المتوسط، كأس أمم إفريقيا للمحليين، كأس إفريقيا للناشئين، وأن الهدف هو ترسيخ وحدة الشباب العربي ومبادئ الحركة الاولمبية العربية.

ولإنجاح هذا الحدث الرياضي العربي، تم تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية، ووضع إطار تنظيمي خاص بما يضمن توافق وتنسيق جميع القطاعات والفاعلين بهذه المناسبة، خاصّة وأنّ موعد هذه الألعاب يصادف اختتام فعاليات الاحتفال بالذكرى 61 لعيد الاستقلال.

وعليه، قال مدير حفلي الافتتاح و الاختتام سيدعلي أكلول بهذا الخصوص، أن أزيد من 800 فرد من فنانين و تقنيين مجندين لإنجاح هذه التظاهرة ، كما أكد أنه سيتم استعمال تقنيات متطورة من ناحية الأضواء، مشيرا إلى أن هذا الحفل سيشهد عدة مفاجئات ينتظر أن تنال إعجاب الجمهور.

من جهته، قال مولود سلطاني، المسؤول على تركيب الديكور الخاص بحفل الافتتاح، أن التحضيرات العملية استغرقت حوالي شهر من العمل، مؤكدا أن سهرة الحفل ستكون مميزة.

و في الجانب الرياضي، فإنّ جدول توزيع المنافسات تم تفريقه على الولايات الخمس، حيث ستشهد العاصمة حفل الافتتاح و الإختتام بملعب 5 جويلية الأولمبي التابع لمركب محمد بوضياف، وكذا منافسات الريشة الطائرة أو البادمينتون بقاعة عين البنيان من 6 إلى 10 جويلية، ومنافسات كرة السلة 3 مقابل 3 بملعب واقنوني بالعاصمة من 13 إلى 15جويلية، إضافة إلى منافسات، الجودو، الملاكمة، رفع الأثقال، المبارزة، الكاراتيه، الشراع، كرة القدم، كرة الطائرة، المصارعة، بالإضافة لكرة السلة على الكراسي و كرة الهدف بالنسبة لذوي الهمم.

وسيشهد الغرب الجزائري من خلال مدينة وهران، منافسات ألعاب القوى بالمركب الأولمبي ميلود هدفي، إضافة لمنافسات الجمباز والكرة الحديدية و كرة اليد و السباحة و ألعاب القوى بالنسبة لذوي الهمم.

و في مدينة تيبازة، ستجرى فعاليات منافسة الدراجات الهوائية، إضافة لتنس الطاولة.

كما سيحتضن شرق الوطن ممثلا في مدينتي قسنطينة وعنابة، كلا من منافسات كرة القدم، إضافة إلى منافسة الشطرنج التي ستجرى في عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة.

أما من الجانب التنظيمي، فقد تم تسخير جميع الهياكل الفندقية في الولايات التي تحتضن هاته المنافسة و كمثال على ذلك، حددت مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لوهران زهاء، 50 مؤسسة فندقية تحسبا للدورة ال 15 الألعاب العربية المقررة من 5 إلى 15 جويلية، والتي ستحتضن عاصمة الغرب الجزائري جزءا من منافساتها، حسبما كشفته هذه المديرية.

وتوفر هذه المؤسسات الفندقية 4.749 غرفة بطاقة استيعاب تصل إلى 8 آلاف سرير وكلها جاهزة لتقديم أحسن الخدمات لضيوف وهران, حسبما أبرزه المدير الولائي للسياحة والصناعة التقليدية، بلقايم بلعباس عمر لوكالة الأنباء الجزائرية، مشيرا الى أنه سيتم تقديم قائمة هذه المرافق للجنة المكلفة بتنظيم هذه الدورة التي ستقام بخمس مدن من الوطن، حسب ما كشفته المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري في منشور لها على موقعها.

وفي إطار هذه التظاهرة الرياضية العربية، تم أيضا تحديد 24 مسارا سياحيا لفائدة المشاركين يضم أكثر من 38 معلما تاريخيا و ثقافيا و أثريا و دينيا تزخر به عاصمة غرب البلاد, وفق ذات المسؤول، يضيف المصدر.

كما تم برمجة بالقرية المتوسطية خلال فترة هذه الألعاب، حسب ما أفاد به المصدر ذاته، إقامة معارض متنوعة تبرز مختلف المنتجات الصناعة التقليدية وأخرى خاصة بالأكلات الشعبية الوهرانية, مثلما أشير إليه.

لتكون هذه الألعاب فرصة للترويج للمعالم السياحية و التعريف بالعادات والتقاليد و الثقافات المتنوعة التي تزخر بها الجزائر.

شرف الدين عبد النور

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