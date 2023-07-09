الألعاب العربية: الرهانات التنموية للرياضة والقيّم الأولمبية في الوطن العربي موضوع ملتقى علمي بالعاصمة

تنظم لجنة تنظيم الألعاب العربية الـ15 ممثلة في اللجنة المتخصصة للتنشيط العلمي هذا الاثنين بداية من الساعة الثامنة صباحا، فعاليات الملتقى العلمي العربي حول الرهانات التنموية للرياضة و القيم الأولمبية في الوطن العربي و هذا تحت إشراف وزراء الشباب و الرياضة، و الإتصال و التعليم العالي والبحث العلمي.

و ستجرى فعاليات هذا الملتقى، بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون، بالعاصمة، و التي تدخل في أطار أشغال اللجنة المنظمة للألعاب العربية الـ15، التي تنظمها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية الجاري.

جدير بالذكر، أن الجزائر تستظيف هذه النسخة من الألعاب العربية، بعد انقطاع دام لأكثر من عقد من الزمن، حيث جرت آخر نسخة عام 2011 بدولة قطر.

شرف الدين عبد النور

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