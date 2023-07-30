  الأفافاس تدعو إلى التلاحم وعدم الانسياق وراء أبواق الفتنة

دعا الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، إلى ضرورة التلاحم والتضامن وعدم الانسياق وراء أبواق الفتنة.

وجاء ذلك لدى ترأسه للقاء بدار الثقافة “عائشة حداد” ببرج بوعريريج، أين حذر من الانسياق وراء أبواق الفتنة التي تسعى إلى زعزعة استقرار الوطن. ومن كل من تسول له نفسه الاستثمار في مآسي الجزائريين.

هذا و قدم أوشيش تعازي جبهة القوى الاشتراكية لضحايا الحرائق الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات. وجدد الدعوة إلى عدم الانسياق وراء من يريدون التفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

وشدّد ذات المتحدث على ضرورة تحمل الطبقة السياسية مسؤولياتها لتطوير البلاد والمساهمة في بناء جزائر قوية بمؤسساتها والتصدي لكل المخاطر التي تهدد استقرار الوطن

في حين أكد أن جبهة القوى الاشتراكية تعمل على العصرنة والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني. وإشراكه في مسار المشروع الوطني للحزب الذي يمزج بين مقتضيات الحال والمستجدات الوطنية والدولية.

كما تجدر الاشارة الى أن هذا اللقاء يهدف إلى تنصيب لجنة ولائية مؤقتة لتسيير الحزب، وفقاً لمخرجات المؤتمر الوطني لشهر ديسمبر المنصرم.

رمزي أحمد توميات

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