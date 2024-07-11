الأرندي يُعرب عن إرتياحه لإستجابة الرئيس تبون للترشّح لعهدة ثانية

أعرب التجمع الوطني الديمقراطي على إرتياحه لإستجابة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لنداء المجلس الوطني للحزب المترجم لقناعة قواعده النضالية للترشح لعهدة رئاسية جديدة، بغية مواصلة مسار الإصلاحات والمضي قدما بالجزائر نحو مستقبل واعد الذي ينشده الشعب الجزائري، حسب ما أفاد بيان الحزب.

وأضاف البيان أنّ الأرندي يؤكّد من جديد أنه ينخرط بكل مناضليه في إنجاح العملية الإنتخابية والمساهمة في حملة إنتخابية نظيفة ومميزة، والتجند رفقة شركائه السياسيين والفاعلين لفوز المواطن المترشح عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كوثر غ