الأردن يعزّي الجزائر في شهداء تحطم مروحية عسكرية

24 يناير، 2023

تقدمت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء، بأحر التعازي وصادق المواساة للحكومة الجزائرية والشعب الجزائري، إثر حادثة تحطم مروحية عسكرية خلال مهمة تدريبية يوم أمس الاثنين بولاية عين الدفلى.

وأعربت الخارجية الأردنية، في رسالة تعزية نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، عن تعاطفها مع الجزائر بهذا الحادث الأليم، مُعربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وللتذكير، فقد تحطمت أمس الاثنين مروحية من نوع MI-171 خلال مهمة تدريبية مبرمجة، بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، أدى الى استشهاد طاقم المروحية العقيد مناري مراد، الرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة.

رمزي أحمد توميات

24 يناير، 2023

مقالات ذات صلة

ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي و التخطيطي لأدوات التعمير

15 أغسطس، 2021

وفاة رئيس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين رياض بوخدشة إثر إصابته بفيروس كورونا

10 أغسطس، 2021

وزير الداخلية في زيارة تفقدية للوحدة الوطنية التدريب و التدخل بالعاصمة

10 يناير، 2023

إلغاء تعليق وسحب رخص السياقة إبتداءً من اليوم

1 فبراير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: