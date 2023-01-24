الأردن يعزّي الجزائر في شهداء تحطم مروحية عسكرية

تقدمت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء، بأحر التعازي وصادق المواساة للحكومة الجزائرية والشعب الجزائري، إثر حادثة تحطم مروحية عسكرية خلال مهمة تدريبية يوم أمس الاثنين بولاية عين الدفلى.

وأعربت الخارجية الأردنية، في رسالة تعزية نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، عن تعاطفها مع الجزائر بهذا الحادث الأليم، مُعربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وللتذكير، فقد تحطمت أمس الاثنين مروحية من نوع MI-171 خلال مهمة تدريبية مبرمجة، بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، أدى الى استشهاد طاقم المروحية العقيد مناري مراد، الرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة.

رمزي أحمد توميات

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