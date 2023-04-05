الأردن يدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية

5 أبريل، 2023

دعت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأربعاء، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

وجاء ذلك على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى، جراء اقتحام شرطة الاحتلال للحرم القدسي الشريف، حسب بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية.

وأوضح البيان، أن هذا النداء جاء بالتنسيق مع دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأكد ذات المصدر، أن “استمرار التحرك على المستوى العربي يأتي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات المُتكررة التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتصرفا مرفوضا يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها”.

وختمت وزارة الخارجية الأردنية بيانها بالقول: “يؤكد الأردن وبالتنسيق مع الأشقاء العرب على اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي من شأنها وقف هذا التصعيد الخطير، والتحذير من مغبته، وتحميل دولة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعاته التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

رمزي أحمد توميات

5 أبريل، 2023

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