الأردن يدعو الى الاستثمار في الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها العالم العربي

الأردن يدعو الى الاستثمار في الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها العالم العربي

دعا اليوم الأربعاء، ولي عهد الأردن الهاشمية، الحسين بن عبد الله الثاني، إلى الاستثمار في الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها العالم العربي، وكذا الاتفاقيات العربية التجارية، والشباب الذين يمثلون قوة بشرية كبيرة.

وأفاد بن عبد الله الثاني في كلمة له خلال اليوم الثاني من أشغال القمة العربي :”أن الاستثمار فيها سيقود إلأى نهضة اقتصادية وتصنع مستقبل أفضل ونمو الشعوب”.

وشدد ذات المتحدث، على أنه لا يزال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية خيارا استراتيجيا بما يضمن قيام دولة فلسطين مستقلة ذات السيادة قابلة للحياة على خطوط جوان 1967 وعاصمتها القدس .

كما دعا ولي عهد الاردن، الى ضرورة تكثيف الدولية ذات العلاقة، لاستئناف عملية السلام ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، أما القدس فهي مركز وحدتنا ودفاعنا المشترك عن هوية الأمة بأكملها”

وفي نفس السياق، أكد ذات المتحدث على استمرار الأردن بكل مقدساتها المسيحية والإسلامية بالتعاون مع الأشقاء في السلطة الفلسطينية في حماية المقدسات.

وأضاف ولي عهد الأردن بالقول :”لا بديل عن عمل جماعي لإيجاد حل سياسي يحفظ سيادة سوريا ووحدتها أرضا وشعبا، كما لابد من حلول تعيد الأمن والاستقرار في اليمن وليبيا وعلينا جميعا تقع مسؤولية حل أزماتنا العربية”.

رمزي أحمد توميات

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