الأحوال الجوية: أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد بداية من الثالثة مساء

الأحوال الجوية: أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد بداية من الثالثة مساء

أعلنت اليوم الإثنين مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد على الولايات الشمالية للوطن.

وحذرت ذات المصالح في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد، تتراوح كميتها مابين 20 إلى 40 ملم وقد تتعدى أحيانا 50 ملم. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الإثنين إلى غاية الثالثة صباحا.

وحسب المصدر سيخص التساقط كل من ولايات تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، وسطيف.

في حين حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية ثانية من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد تتراوح كميتها مابين 30 و50 ملم وتتعدى أحيانا 60 ملم. بداية من السادسة مساء إلى غاية السادسة صباح غد الثلاثاء.

هذا وستتساقط على ولايات كل من ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، أم البواقي، باتنة، تبسة، خنشلة وبسكرة.

رمزي أحمد توميات

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