عقدت اليوم الأربعاء الآلية الوطنية للخطاب اجتماعا برئاسة خطري ادوه عضو الأمانة الوطنية مسؤول امانة التنظيم السياسي وبحضور عدد من أعضائها.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فان الإجتماع تناول الوضع الوطني العام القائم للقضية الوطنية داخليا وخارجيا بالتحليل والدراسة حيث توقف عند النقاط الهامة بخصوص هذا الموضوع.

وقيم الاجتماع عمل الجهات المكونة للآلية الوطنية للخطاب خلال الفترة المنصرمة ،متطرقا الى أهم النقاط التي يجب التركيز عليها من قبل الآلية خلال شهري يوليوز وغشت .

و ناقش الاجتماع اساليب وسبل تكثيف التنسيق بين الجهات المكونة للآلية الوطنية للخطاب من أجل القيام بدورها بشكل أكبر، كما تطرق الى نقاط متفرقة لها علاقة بعمل الآلية.

رمزي أحمد توميات

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