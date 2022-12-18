اكد توصيل أكثر من 2300 منطقة ظل بالكهرباء..عرقاب يعلن: التكفل بالعمال على رأس استراتيجية قطاع الطاقة

18 ديسمبر، 2022

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، إن التكفل بالعمال مهم جدا في إستراتيجية القطاع، كما شكر عرقاب، كل عمال سونلغاز للمجهودات التي قاموا بها من أجل النهوض بقطاع الكهرباء والطاقة.

وأكد وزير الطاقة، أن الجزائر حققت هذه السنة عبر كل الولايات، توصيل أكثر من 2300 منطقة ظل بالطاقة. و24 ألف محيط فلاحي بالكهرباء.

وكان محمد عرقاب، قد أكد في وقت سابق، أن من أولويات القطاع تزويد المواطنين بالطاقة حيثما وجدوا. وبأفضل تكلفة مع الحرص على ضمان نوعية الخدمة المقدمة، كما أشار الوزير، إلى أن في إطار البرنامج الموجه إلى مناطق الظل تم ربط أكثر من 2595 منطقة أو عملية بالكهرباء، أي ما يمثل 64583 منزل، أما فيما يخص الربط بالغاز فقد سمحت هذه العملية بربط 2346 منطقة مست 245150 منزل.

ومع إتمام هذه العمليات وصلت نسبة التغطية بالكهرباء أكثر من 99 بالمائة ونسبة التغطية 65 بالمائة. وأضاف عرقاب لا تقتصر هذه البرامج العمومية بإيصال الطاقة الى المنازل أو بالزبائن العاديين.

وأوضح الوزير بل هي موجهة أيضا إلى المستثمرات الفلاحية وكل النشاطات الخالقة للثروة ومناصب الشغل وكذا المناطق الصناعية”. “التي تلعب دورا هاما في الانتعاش الاقتصادي للبلاد”.

كما ثمن، عرقاب، المجهودات التي تبذلها الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز توزيع من أجل تحقيق هذه الأهداف عبر التراب الوطني.

للإشارة، شارك، محمد عرقاب، في لقاء جهوي مع جمعيات حماية المستهلك من تنظيم لجنة ضبط الكهرباء والغاز.

ف.س

18 ديسمبر، 2022

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