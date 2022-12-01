اكتشاف 5 فيروسات جديدة في الخفافيش بالصين

اكتشف علماء من أستراليا والصين 5 فيروسات جديدة، في الخفافيش المصابة بهذه الفيروسات في جنوب الصين بمحافظة يُونَّان، على الحدود مع لاوس وميانمار، و التي يمكن أن تنتقل إلى البشر،حسب صحيفة The Telegraph.

و أكد الباحثون أن الخفافيش تصاب بانتظام بعدد من الفيروسات في نفس الوقت، بحيث أن هذه الفيروسات جمعت من 149 خفاشا خلال أعوام 2015-2019، و التي من بينها: فيروس يرتبط ارتباطا وثيقا بالفيروس التاجي والفيروس التاجي المستجد SARS-CoV-2 и SARS-CoV، والفيروس BtSY2 الأقرب إلى الفيروس التاجي المستجد، منطقة مستقبلات مشابهة لفيروس SARS-CoV-2 ، و التي بواسطتها يثبت على خلايا جسم الإنسان.

حورية سعداوي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...