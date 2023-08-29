اكتشاف 10 حقول جديدة للغاز والبترول خلال السداسي الأول من 2023

مكنت عمليات الحفر الجارية منذ مطلع سنة 2023 من اكتشاف 10 حقول جديدة للغاز والبترول خلال السداسي الأول من العام الجاري، حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء ربيع باجي مدير قسم الإستكشافات بمجمع سوناطراك

وقال باجي في حوار خاص للقناة الإذاعية الأولى:“إن معظم هذه الإستكتشافات تقع بالقرب من المنشآت ومناطق الإستغلال الحالية. مما سيسمح للشركة بضمها سريعا إلى عمليات الإنتاج.

وأشار ذات المتحدث إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بإجراء عملية تدقيق وتقييم لمردودية هذه الاكتشافات وستعلن عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية”.

كما لفت الى أن سوناطراك تتميز بنجاعة الإكتشافات من حيث انخفاض كلفة البرميل الواحد المستكشف. والتي لا تتجاوز 01 دولار مقارنة بنظيراتها في مناطق عدة من العالم والتي تصل في بعض الأحيان إلى حدود 08 دولارات.

كما أوضح باجي أن الشركة برمجت ضمن مخططها السنوي حفر 45 بئرا عبر كل مناطق الوطن عن طريق عمليات الاستكشاف ثلاثية الأبعاد. باستخدام أحدث التكنولوجيات

هذا وتم لحد الآن الإنتهاء من حفر 23 بئرا على أن تستكمل عمليات الحفرالمتبقية قبل نهاية السداسي الثاني من السنة الجارية، حسب نفس المسؤول

من جهة أخرى ، كشف مدير قسم الإستكشافات بشركة سوناطراك بأن الشركة تخطط لانجاز مركز للمعالجة وتحليل المعطيات. والحسابات في أقرب الآجال مما سيساهم في رفع قدرات المؤسسة في مجال سرعة. معالجة الكم الضخم من المعلومات المتدفقة في إطار عمليات المسح والاستكشاف ثلاثية الأبعاد

رمزي أحمد توميات

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