اقتناء المواد الأولية لـ 28 دواء مبتكر خاص بالسرطان

9 مايو، 2023

اعلن المدير العام للصيدلية المركزية، سمير فرحات، عن دخول المواد الأولية لإنتاج الأدوية المبتكرة لأكثر من 30 دواء أغلبها خاصة بالسرطان ابتداء من الأسبوع القادم .

وأوضح فرحات لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، انه تم اقتناء 28 مادة أولية تخص أمراض السرطان ودواءين للروماتيزم والصلب المتعدي.

ولفت ذات المتحدث إلى أن هذه الكميات تستجيب لفترة سنة لجميع المستشفيات والمصالح التي عبرت عن احتياجاتها.

وكشف المدير العام أن السلطات العمومية من خلال وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، قد تمكنت في السنوات الأخيرة من وضع أسس تشريعية وتنظيمية ساهمت في إنعاش الإنتاج الصيدلاني.

مما ساعد في تقليص فاتورة الاستيراد وإحصاء حوالي 200 وحدة إنتاجية تساهم بصفة فعالة في الإنتاج المحلي من الأدوية.

وأشار فرحات إلى أنه منذ بداية شهر سبتمبر 2022 تم اقتناء 643 نوعا من الأدوية وبكميات كبيرة، مؤكدا أن العملية متواصلة مضيفا بالقول“مخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات قيد الاستغلال هو في حدود 37 مليار دينار وسوف يرتفع في الأيام القليلة القادمة 50 مليار دينار”.

وفي السياق ذاته، أشار فرحات إلى أن مقتنيات الصيدلية المركزية للمستشفيات كانت في حدود 16 مليار دينار بالنسبة لأمراض السرطان و10 مليار دينار بالنسبة لأمراض الدم إضافة إلى غلاف مالي معتبر مخصص لأمراض السكري.

وأشار المدير العام للصيدلية المركزية في هذا السياق إلى أنه جرى في الأيام القليلة الماضية، إمضاء عقود طلبيات لاقتناء نفس الأدوية تكفي لمدة سنة كاملة.

رمزي أحمد توميات

9 مايو، 2023

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