اقتراح تدريس تكنولوجيا تحلية مياه البحر في الجامعات

اقترحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القيام، ابتداءً من الدخول الجامعي المقبل، بإدراج مسارات تكوينية جديدة على مستوى المؤسسات الجامعية، بغرض التحكم في العمليات التكنولوجية لتحلية مياه البحر والتوفر على مورد بشري مؤهل في هذا التخصّص. وهذا من خلال العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع للحكومة الذي انعقد يوم أمس بقصر الحكومة.

وحسب بيان اجتماع الحكومة، أوضح وزير التعليم العالي، أن الغرض من هذا التكوين هو قدرة خريجي (الهندسة والليسانس والماستر)على التكفل بالمشاكل اليومية لتسيير محطات تحلية مياه البحر والاستجابة لاحتياجات قطاع إنتاج الماء الشروب، وكما أكد على إنشاء قطب امتياز خاص بهذا التكوين يتشكّل من أربعة مؤسسات تتمثل في كل من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر والمدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران وجامعة ورقلة.

وجاء هذا الاقتراح، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 14 نوفمبر 2022، وهذا نظرا للتقدم المحرز في هذا القطاع الحيوي.

ياسمين بن صغير

معجب بهذه: إعجاب تحميل...