افتتاح المعرض المحلي الخاص بالمنتجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية ببرج بوعريريج

31 يناير، 2023

أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، بولاية برج بوعريريج رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، على افتتاح أبواب مفتوحة حول تصدير المنتجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية٬  والمعرض المحلي الخاص بهذه المنتجات٬ وذلك تحت شعار “جودة، ضمان، آفاق وتحديات”٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وأفاد ذات البيان٬ أن المعارض يشارك فيه  10 متعاملين اقتصاديين٬ ينشطون في صناعة وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ والكهرومنزلية على مستوى الولاية.

حورية سعداوي

31 يناير، 2023

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