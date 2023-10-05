افتتاح الطبعة الخامسة عشر للمهرجان الدولي للشريط المرسوم بالجزائر العاصمة

قامت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي, أمس الأربعاء بالعاصمة، بتدشين النسخة الخامسة عشرة من المهرجان الدولي للشريط المرسوم بالجزائر (فيبدا)، والذي يستمر حتى 8 أكتوبر في ساحة رياض الفتح بمشاركة مبدعين من نحو عشر دول.

أثنت الوزيرة خلال جولتها في أجنحة العارضين في هذه النسخة، على المشاركة الفعّالة لعدد من البلدان الرائدة في فن الرواية المصورة، مثل اليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا. وأكدت أن فيبدا يظل “واحدًا من أهم الأحداث في مجال الرواية المصورة في إفريقيا”.

ووفقًا للوزيرة، يوفر فيبدا فرصة لهواة ومحترفي فن الرواية المصورة لحضور ورش العمل واللقاءات والأنشطة المخصصة لهذا الفن.

وشددت الوزيرة على دعم الدولة للثقافة والإبداع، مشيرةً إلى أن الرواية المصورة “تحمل قيمًا تربوية” وتسمح بطرح أفكار إبداعية، وفقًا لما ورد في كلمتها في الافتتاح.

تميز حفل الافتتاح أيضًا بتكريم رسام ومؤلف الشريط المرسوم الجزائري الراحل، نجيب بربار، من خلال عرض فيلم وثائقي يحكي شهادات رفقاء دربه ومن بين مؤلفي الشريط المرسوم الجزائري من جيله، مثل محفوظ عيدر وسليم وأحمد هارون.

تستضيف النسخة الخامسة عشرة من فيبدا، التي تقام تحت شعار “طبعة الشباب”، أكثر من 80 مؤلفًا وناشرًا من مختلف الدول، مع التركيز على الشخصية الجزائرية المشهورة “مقيدش” في الرواية المصورة.

سيحضر هذه النسخة رسامو الرواية المصورة من الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، إيطاليا، فرنسا والكونغو.

كما يتيح المهرجان للزوار اكتشاف إبداعات فنانين جزائريين وأجانب حول الرواية المصورة، والقصص المصورة والمانغا اليابانية من خلال معارض وورش عمل. ويشمل البرنامج أيضًا محاضرات حول الرواية المصورة يقدمها خبراء في هذا المجال، حيث سيشاركون تجاربهم وخبراتهم مع الجمهور.

وفي هذا السياق، سينشط الكاتب ياسمينة خضرة لقاءً حول تحويل الرواية إلى رواية مصورة، بينما سيقدم كاتب السيناريو ومخرج أفلام الرسوم المتحركة الياباني سوناو كاتابوشي محاضرة حول سينما الرسوم المتحركة.كما سيقدم الرسام الكندي فريدريك أنطوان واقع الرواية المصورة في بلاده.

أما فنانة الرواية المصورة الأمريكية إيتا مارتيناز، رسامة البطل الخارق “الفهد الأسود”، فستشارك مع مواطني بلدها شاون مارتينبروغ وسارة جوماز وولي في لقاء مخصص للرواية المصورة الأمريكية “القصص المصورة”.

خديجة مقداد

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