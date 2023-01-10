افتتاح الطبعة الثانية لصالون السكن والترقية العقارية والديكور بالعاصمة

10 يناير، 2023

افتتح، هذا الثلاثاء،الطبعة الثانية لصالون السكن والترقية العقارية والديكور “سكناتيك إكسبو”٬الذي يستمر إلى غابة 14 من شهر جانفي الجاري كفضاء

و يشهد المعرض الذي تعتبر فضاء للتبادل من أجل تعزيز الاستثمار والشراكة٬مشاركة بنوك عمومية وخاصة، من أجل تقديم عروضهم المتعلقة بالتمويل العقار٬بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات عمومية وخاصة، تنشط في مختلف الميادين المتعلقة بالبناء العصري والترقية  العقارية والتهيئة الداخلية والخارجية للسكنات.

و صرح محافظ الصالون أحمد حنيش خلال مراسم الافتتاح،أن هذه التظاهرة التي تنظم في سياق اقتصادي محفز لإطلاق الاستثمارات وبعث روح المبادرة”،تسمح بتثمين الابتكارات والتطورات التكنولوجية التي يشهدها مجال العقار والبناء هذا الصالون.

وأكد ذات المتحدث٬بأنه من المنتظر إستقبال 20 الف زائر لهذا الصالون الذي يضم مختلف القطاعات على  غرار الصناعة، الخدمات، والتكنولوجيا الحديثة٬مما يشكل فرصة مواتية للقاء شركاء جدد لتوسيع النشاطات٬ وخلق فرص عمل وخلق القيمة المضافة وبعث افاق جديدة.

حورية سعداوي

10 يناير، 2023

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