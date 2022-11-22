اعلن عنه في أكتوبر الماضي…الجزائر تتمسك باتفاق “أوبك +”

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عدم وجود مناقشات بخصوص مراجعة اتفاق “أوبك +” المُعلن عنه في 5 أكتوبر الماضي.

وأوضح عرقاب في تصريح لوكالة “رويترز” أن “التكهنات بشأن مراجعات مستبعدة لمستويات إنتاج أوبك+ ستؤدي على الأرجح إلى اضطراب كفاءة عمل أسواق النفط”.

هذا وقد أكد وزير الطاقة السعودي والإماراتي تمسكهما باتفاق “أوبك +” الأخير، بالمقابل فندا وجود مباحثات حول زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

كما أعلن تحالف “أوبك+” في أكتوبر الماضي بقيادة السعودية خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر الجاري، حيث تم تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية لتحالف “أوبك+” لتصبح كل شهرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، فيما تم تمديد التعاون ضمن التحالف حتى نهاية 2023 بدلا من نهاية العام الجاري.

فايزة .س

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