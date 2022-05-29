اعلنت وزارة الفلاحة، عن اعفاء كافة المتعاملين المستوردين للمواد الفلاحية ذات الأصل النباتي والحيواني، الموجهة لإعادة البيع على الحالة، من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ضمن الملف الموجه للتوطين البنكي.

ووفقا لبيان للوزارة، فإن هذا الإجراء يخص، كافة المتعاملين المستوردين للمواد الفلاحية ذات الأصل النباتي والحيواني ومنها: “بذور، شتائل، مواد الصحة النباتية الخاصة بالاستعمال الفلاحي، عتاد الري وكذا الحيوانات الحية، إضافة لأغذية الانعام، الأدوية ومواد الصحة الحيوانية”، الموجهة لإعادة البيع على الحالة.

وأوضحت الوزارة، أن وزارة التجارة وترقية الصادرات نظرا لأهمية تلك المواد الأولية المذكورة سالفا. قررت اعفاءها من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ضمن الملف الموجه للتوطين البنكي.

كما تندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الرامية لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني. من خلال ضمان توفير تلك المواد الأولية الأساسية في الوقت المناسب للفلاحين. والتي تشكل عناصرا أساسية للنهوض بالقطاع الفلاحي، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

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