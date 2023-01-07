أعلن اليوم السبت، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن اعتماد 3 مؤسسات خاصة في مجال التعليم والتكوين العاليين.

وأكد بداري، خلال إشرافه على الندوة الوطنية للجامعات، أن مصالحه تشجع هذه المؤسسات بشرط أن يكون تقديمها طبقا لملف له معايير يعرفها الجميع وأن تكون مخرجاتها في مستوى الجودة المطلوبة في مجال التعليم والتكوين العاليين.

وكشف ذات المتحدث، عن تحقيق قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، نسبة 83.03 بالمائة من أهداف برامج الحكومة. وكذا التكفل التام بكل برامج الحكومة بنسبة 100 بالمئة منذ سبتمبر 2022.

وأضاف الوزير بالقول:” أنه وإذا أردنا الرفع من نسبة تحقيق الأهداف إلى حد قد يصل إلى 170 بالمائة، يجب أن نتبع سياسة تقوية وتيرة العمل. واتخاذ اجراءات وعمليات متمثلة في 12 عملية. ستحقق أهداف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بعد سنتين”.

في حين تطرق بداري إلى تخفيض عدد التوجهات الجامعية، لإعطاء الطالب امكانية الإختيار حسب ميولاته وامكاناته والتوجه التدريجي نحو التخصص من خلال التحضير لليسانس الذي سيكون عاما، مما سيحقق رغبة الطالب في التوجه إلى الشعبة اختياريا وليس عن طريق فرض تخصص. مشيرا إلى أن فرض الامور يؤدي للتسيب والتسرب والفشل.

أما عن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، فقد كشف وزير التعليم العالي، عن انتهاء مصالحه من اعداده. حيث سيتم تقديمه في الأيام المقبلة للجهات المختصة. مؤكدا أنه قد تم الأخذ بعين الإعتبار كل ملاحظات الشركاء الاجتماعيين.

ولفت نفس المسؤول الى أن نجاح الطالب اليوم يعني نجاح الاقتصاد غدا والمجتمع والادارة. وبالتالي فإن مصالحه تولي أهمية كبيرة لنجاح الطلبة خاصة طلبة الجذوع المشتركة.

وفي سياق اخر شدد بداري على أن للجامعة، مهمة ثالثة، حيث يجب أن تكون خالقة للثروة من خلال الابتكار والنمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، من خلال انشاء مؤسسات ناشئة، كاشفا أنه قد تم توجيه الطلبة المتخرجين في جوان 2023 نحو اختيار مواضيع تمكنهم من إنشاء مؤسسات ناشئة.

كما كشف ذات المتحدث أن الجامعة، ستمنح مقر مجانا يمكنهم من الحصول على كل الوثائق التي تسمح لهم بالنشاط وتحويل أفكارهم الإبتكارية الى مواد ومنتوج قابل للتسويق.

رمزي أحمد توميات

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