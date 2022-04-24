 اعتماد حسن رابحي سفيرا للجزائر لدى كوريا الديمقراطية الشعبية

24 أبريل، 2022

أعطت حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، موافقتها، على اعتماد حسن رابحي، سفيرا مفوضا وفوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى كوريا.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فقد وافقت حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على اعتماد حسن رابحي، سفيرا مفوضا وفوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع الإقامة ببكين.

ووفقا لنص البيان، فقد شغل رابحي منصب وزير الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، بين أفريل 2019 وجانفي 2020.

وقبل تعيينه في الحكومة، شغل رابحي منصب أمين عام وزارة الخارجية بين 2016 و2019، وذلك بعد أن تولى قيادة سفارتي البلاد في كل من الصين وغانا،  يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

24 أبريل، 2022

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