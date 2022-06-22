اعترافات أخرى للإرهابي الموقوف بن حليمة سهرة اليوم

22 يونيو، 2022
من المرتقب أن يتم سهرة اليوم الأربعاء، بث الجزء الثاني من اعترافات الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد عزوز أحد من شاركوا في المخططات الدنيئة للخونة والمتآمرين على الجزائر والأساليب التي ينتهجونها، عبر قنوات التلفزيون العمومي.
وحسب بيان لموقع التلفزيون العمومي، فإن بث اعترافات بن حليمة يأتي ضمن سلسلة ربورتاجات تسلط الضوء على تفاصيل المخططات العدائية ضد الجزائر.
وجاء في نص البيان::” ترقبوا سهرة اليوم على قنوات التلفزيون الجزائري الجزء الثاني من اعترافات الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد عزوز أحد من شاركوا في المخططات الدنيئة للخونة والمتآمرين على الجزائر والأساليب التي ينتهجونها.. وذلك ضمن سلسلة ربورتاجات تسلط الضوء على تفاصيل المخططات العدائية ضد الجزائر”.
ليديا كبيش
22 يونيو، 2022

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