اعتداء صهيـ.ني على دمشق يخلف قتلى وجرحى

قُتل خمسة أشخاص فيما أصيب 15 آخرون بجروح، جراء قصف صاروخي شنه الاحتلال الصهيــ ..وني، اليوم الأحد، على نقاط في العاصمة السورية دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين.

وقد نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، عن مصدر عسكري بأنّه”في تمام الساعة 00:22، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين” موضّحًا أنّ قوات الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ الصهيونية وأسقطت معظمها.

كما أضاف المصدر ذاته، بأنّ الهجوم الصهيوني أدى كحصيلة أولية إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيًا بجروح بينهم حالات حرجة، كما وتدمر عدد من منازل المدنيين في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.

ش.ن

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