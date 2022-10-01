اطلاق 219 إنابة قضائية دولية لاسترداد الأموال الناجمة عن الفساد

تم اطلاق 219 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الاموال الناجمة عن الفساد، نفذت 43 منها، فيما تجري معالجة 156 أخرى من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية، حسبما أفاد به بيان السياسة العامة للحكومة

ووفقا لللبيان الذي سيعرض يوم 3 أكتوبر القادم على نواب المجلس الشعبي الوطني، فان ذلك يأتي تنفيذا للمسعى الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسترداد الأموال الناجمة عن الفساد

وسيبرز الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في عرضه لنث بيان، الجهود التي قامت بها الحكومة فيما يخص الوقاية من الفساد ومكافحته منها تنفيذ المسعى الشامل الذي أقره رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد. والذي تجسد في تنفيذ الاتفاقيات والآليات الدولية (الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المجال الجنائي, مبادرة +star+ وشبكة +Network Globe+)

بالإضافة إلى إطلاق إنابات قضائية دولية جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج، إلى جانب تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية.

وحسب ذات المصدر، فقد تم في هذا الإطار اطلاق 219 إنابة قضائية دولية نفذت 43 منها و156 تجري معالجتها من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية.

رمزي أحمد توميات

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