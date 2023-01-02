اطلاق منصات الشكاوى والتوقيع والتصديق الالكترونية

2 يناير، 2023

أعلنت، اليوم الاثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اطلاق منصات إلكترونية من شأنها أن تسهل الحياة اليومية للمواطن.

وكشف، وزير التعليم العالي، كمال بداري، أن المنصة الأولى تتعلق بالشكاوى حيث سيتمكن الجامعيون تقديم شكاويهم الكترونيا دون الحاجة إلى التنقل، مبرزا أن المنصة تدخل في إطار القطيعة الرقمية بمجال الحوكمة، بينما تتمثل المنصة الثانية في إطلاق التوقيع والتصديق الالكتروني

وأكد بداري، أن جل مؤسسات التعليم العالي شاركت في هذا الإجراء. مضيفا أنه سيتم إعطاء إشارة الانطلاق للإجراء العملياتي على مستوى القطاعات العمومية.

في حين، تهدف هذه المنصات الرقمية الالكترونية، إلى تحقيق البرامج العملياتية للمخطط الرئيسي الرقمي للقطاع نوفمبر 2022/ ديسمبر، يضيف ذات المتحدث.

رمزي أحمد توميات

2 يناير، 2023

مقالات ذات صلة

بيان/شرطة الجزائر العاصمة تضع حدا لنشاط شبكة مختصة في تزوير العملة

11 أكتوبر، 2022

مسؤول اسباني يؤكد على الحاجة الملحة لإيجاد تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية

24 يناير، 2022

هولاند: ماكرون أخطأ والعلاقات الفرنسية الجزائرية حساسة للغاية نظرا للماضي الاستعماري

31 أكتوبر، 2021

لعمامرة: الجزائر متمسكة باحتضان القمة العربية المقبلة!

9 سبتمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: