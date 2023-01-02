اطلاق منصات الشكاوى والتوقيع والتصديق الالكترونية

أعلنت، اليوم الاثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اطلاق منصات إلكترونية من شأنها أن تسهل الحياة اليومية للمواطن.

وكشف، وزير التعليم العالي، كمال بداري، أن المنصة الأولى تتعلق بالشكاوى حيث سيتمكن الجامعيون تقديم شكاويهم الكترونيا دون الحاجة إلى التنقل، مبرزا أن المنصة تدخل في إطار القطيعة الرقمية بمجال الحوكمة، بينما تتمثل المنصة الثانية في إطلاق التوقيع والتصديق الالكتروني

وأكد بداري، أن جل مؤسسات التعليم العالي شاركت في هذا الإجراء. مضيفا أنه سيتم إعطاء إشارة الانطلاق للإجراء العملياتي على مستوى القطاعات العمومية.

في حين، تهدف هذه المنصات الرقمية الالكترونية، إلى تحقيق البرامج العملياتية للمخطط الرئيسي الرقمي للقطاع نوفمبر 2022/ ديسمبر، يضيف ذات المتحدث.

رمزي أحمد توميات

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