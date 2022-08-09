اطلاق مسابقة توظيف في سونلغاز اعتبارا من هذا التاريخ

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، عن إطلاق مسابقة توظيف في الهياكل التابعة للمجمع حسب المناصب الشاغرة اعتبارا من السنة المقبلة.

وأوضح عجال خلال زيارته إلى ولاية البيض أمس الإثنين، أن عملية التوظيف على المستوى الوطني مجمدة في الوقت الحالي، لاقتا الى أن المجمع شرع منذ انطلاق سنة 2022 في عملية إعادة الهيكلة حيث أصبح يضم 14 شركة مع المحافظة على مكتسبات العمال.

وأكد ذات المتحدث، على أنه قد تم إسداء تعليمات لمسؤولي القطاع على المستوى المحلي بعدم قطع التموين بالكهرباء على مستوى كل البلديات المتخلفة عن تسديد ديونها لتفادي تعطيل مصالح المواطن.

وفيما يتعلق بملف المستحقات العالقة، كشف المدير العام أنها بلغت 170 مليار دينار، في حين عرف حجم الديون خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ارتفاعا بأربعة أضعاف بسبب تداعيات جائحة كورونا.

كما شرعت سونلغاز هذه السنة في عملية تحصيل المستحقات العالقة، يضيف عجال الذي دعا المتخلفين عن تسديد هذه المستحقات إلى التقرب من المصالح التجارية لسونلغاز لتسوية وضعيتهم والاستفادة من الإجراءات التسهيلية خاصة منها الدفع بالتقسيط.

ليديا كبيش