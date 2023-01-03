أشرف على اطلاقها وزير التجارة… حملة وطنية لمحاربة المنتوجات التي تحمل رموزا تمس بالعقيدة الدينية وقيم المجتمع

أشرف وزير التجارة، كمال رزيق على فعاليات الاطلاق الرسمي لحملة وطنية لمحاربة المنتوجات التي تحمل رموز تمس بالعقيدة الدينية وقيم المجتمع

وقال رزيق في كلمة له: “هذه الحملة ننسقها مع مختلف القطاعات الوزارية لحماية المستهلك وحقوقه المعنوية، بادرنا منذ 2022 مع المصالح الأمنية لاطلاق رقابة شاملة لمنع المنتوجات المخالفة وتشديد الرقابة على مستوى الحدود”.

وكشف ذات المتحدث، أن العمليات أسفرت عن حجز ما قيمته 3.5 مليون دينار جزائري من ألعاب الأطفال وأزيد من 38 ألف وحدة، مضيفا بالقول:” أطلقنا الحملة ليساهم الجميع في حماية المجتمع من المنتوجات التي تسيء للمجتمع”.

وتابع وزير التجارة قائلا :” كان ضرورة لإطلاق هذه الحملة بعد انتشار الظاهرة بكثرة العام الماضي ودخلت المدارس”، مبرزا أن الوزارة أدرجت عقوبات صارمة ضد كل مستورد أو منتج لهذه المنتوجات التي تخل بالعقيدة الاسلامية.

ليديا كبيش

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