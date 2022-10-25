اطلاق حملة وطنية لغرس 60 مليون شجرة

اعلنت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن إطلاق حملة وطنية للتشجير وإعادة التشجير اليوم، وذلك بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشجرة المصادف لـ25 أكتوبر من كل سنة.

وحسب بيان للوزارة، فسيتم تزامنا مع هذه الحملة إطلاق مبادرة غرس 60 مليون شجرة تخليدا للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

وأوضحت وزارة الفلاحة أنه سيتم إعطاء إشارة انطلاق الحملة الوطنية للتشجير وإعادة التشجير عبر كل مناطق الوطن بتأطير من محافظي وأعوان الغابات، مع إشراك أعضاء المجتمع المدني ومختلف المؤسسات التربوية والسلطات المحلية.

كما ستتواصل هذه العملية إلى غاية شهر مارس من سنة 2023، حيث تعتبر هذه الحملة موعدا هاما يتم فيه التذكير بأهمية التشجير والمحافظة على الفضاء الطبيعي والأنظمة الايكولوجية الغابية.

وكشفت ذات المصالح، أن الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للتشجير سيكون من ولاية الجلفة، حيث سيتم إعطاء إشارة انطلاق مشروع إعادة تهيئة السد الأخضر ضمن مقاربة علمية جديدة ذات بعد اقتصادي واجتماعي.

ووفقا للمصدر، ترتكز هذه المقاربة على إحياء الفضاءات المتضررة من هذا المعلم الطبيعي عن طريق إشراك الساكنة المحلية في مشاريع غرس أشجار مثمرة مقاومة تتأقلم مع هذا الفضاء وتساهم في تحسين ظروف معيشتهم وكذا في تنويع الاقتصاد الوطني.

رمزي أحمد توميات

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