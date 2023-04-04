اطلاق حملة تحسيسية حول مخاطر إستخدام الأطفال للأنترنت
قامت المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني، باطلاق حملة تحسيسية وطنية للتوعية بمخاطر الإستغلال السيئ للأنترنت من قبل الأطفال.
وجاء ذلك على لسان رئيسة خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر ،محافظ الشرطة أمال هاشمي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.
وأوضحت هاشمي أن هذه الحملة التوعوية التي تنظم تحت شعار ” معا لحماية أطفالنا “ تهدف أساسا لتحسيس الأولياء بالمخاطر التي قد تترتب عن سوء إستعمال الأنترنت و وسائل التواصل الإجتماعي من قبل الأبناء .
في حين كشفت ذات المتحدثة، أن مصالح الأمن الوطني سجلت عدة قضايا مرتبطة باستغلال القصر عبر الفضاء الأزرق واستدراجهم نحو الجنوح.
و أضافت محافظ الشرطة أنه سيتم في هذا النشاط التحسيسي إشراك المؤسسات التربوية تزامنا وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة. وكذا وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة.
رمزي أحمد توميات