اطلاق حملة تحسيسية حول مخاطر إستخدام الأطفال للأنترنت

4 أبريل، 2023

قامت المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني، باطلاق حملة تحسيسية وطنية للتوعية بمخاطر الإستغلال السيئ للأنترنت من قبل الأطفال.

وجاء ذلك على لسان رئيسة خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر ،محافظ الشرطة أمال هاشمي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.

وأوضحت هاشمي أن هذه الحملة التوعوية التي تنظم تحت شعار ” معا لحماية أطفالنا “ تهدف أساسا لتحسيس الأولياء بالمخاطر التي قد تترتب عن سوء إستعمال الأنترنت و وسائل التواصل الإجتماعي من قبل الأبناء .

في حين كشفت ذات المتحدثة، أن مصالح الأمن الوطني سجلت عدة قضايا مرتبطة باستغلال القصر عبر الفضاء الأزرق واستدراجهم نحو الجنوح.

و أضافت محافظ الشرطة أنه سيتم في هذا النشاط التحسيسي إشراك المؤسسات التربوية تزامنا وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة. وكذا وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة.

رمزي أحمد توميات

4 أبريل، 2023

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