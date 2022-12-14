اطلاق برنامج سكني جديد في 29 ولاية

أعلن المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ” أفانبوز ” ياسين طبال، عن إطلاق برنامج سكني جديد بعد تحصل الصندوق على 3000 إعانة من طرف الصندوق الوطني للسكن، موزعة على 29 ولاية.

وكشف طبال، خلال عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني أنه تم إطلاق مسابقة وطنية للهندسة المعمارية في 17 ولاية تشمل 1670 وحدة سكنية.

بالإضافة إلى إبرام اتفاقية إطار مع الصندوق الوطني للسكن يتم بموجبها إعفاء المستفيدين من سكن ترقوي مدعم 2 في صيغته الجديدة من دفع ملف ثاني للاستفادة من الإعانة المالية.

وأوضح ذات المتحدث أن العملية تتم مباشرة عن طريق تحويل الصندوق الوطني للسكن لقوائم المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط بصفة آلية إلى مصالح الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

أما عن الإنجازات المحققة إلى غاية 31 أكتوبر 2022، فتمثلت في منح 241.708 إعانة للسكن لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين في مختلف الصيغ بمبلغ 117.536.093.208 دج بالإضافة إلى منح 3993 قرض للسكن إلى غاية سنة 2011 وإنجاز 24.136 مسكن عبر كامل التراب الوطني.

كما أوضح المدير العام بأن الخدمات المقدمة من طرف الصندوق تشمل إنجاز ومنح سكنات اجتماعية تساهمية، منح إعانات مالية غير قابلة للاسترجاع بقيمة 500 ألف دج لتمويل اقتناء سكن جديد من عند المرقين العقاريين العموميين أو الخواص بالإضافة إلى إعانات بنفس القيمة لتمويل إنجاز مسكن في إطار البناء الريفي.

رمزي أحمد توميات

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