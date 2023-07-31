اطلاق النار على قاضي تحقيق في مكتبه بمستغانم

31 يوليو، 2023

تعرض قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم لطلقات نارية مساء أمس الأحد من قبل أحد المتهمين، حسب بيان للنقابة الوطنية للقضاة

و استنكرت النقابة من خلال البيان، الإعتداء الذي تعرض قاضي التحقيق”س. خ” أثناء تواجده في مكتبه وهو يؤدي مهامه.

وطالبت النقابة الجهات الرسمية بضرورة إتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية القضاة داخل وخارج حرم المقرات القضائية.

وأكدت الهيئة النقابية أنّ هذه القضية ستكون محل متابعة واتخاذ موقف بشأنها في الإجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي للنقابة المزمع عقده غدا الثلاثاء الموافق للفاتح من شهر أوت 2023.

رمزي أحمد توميات

31 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

الشيخ يوسف القرضاوي في ذمة الله

26 سبتمبر، 2022

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع “ديميسورا” الوضع في الصحراء الغربية وافاق عملية التسوية

9 أكتوبر، 2021

سيمون كوفيني: اجتماع مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية فرصة لاستعراض التطورات في الإقليم

4 أبريل، 2021

ترايل تيميمون 90 كلم 2021: انطلاقة قوية لعدائي مديرية السجون

23 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: