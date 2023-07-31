اطلاق النار على قاضي تحقيق في مكتبه بمستغانم

تعرض قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم لطلقات نارية مساء أمس الأحد من قبل أحد المتهمين، حسب بيان للنقابة الوطنية للقضاة

و استنكرت النقابة من خلال البيان، الإعتداء الذي تعرض قاضي التحقيق”س. خ” أثناء تواجده في مكتبه وهو يؤدي مهامه.

وطالبت النقابة الجهات الرسمية بضرورة إتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية القضاة داخل وخارج حرم المقرات القضائية.

وأكدت الهيئة النقابية أنّ هذه القضية ستكون محل متابعة واتخاذ موقف بشأنها في الإجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي للنقابة المزمع عقده غدا الثلاثاء الموافق للفاتح من شهر أوت 2023.

رمزي أحمد توميات

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