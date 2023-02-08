اضطراب طفيف في حركة سير القطارات بسبب انطلاق الأشغال بهذا المقطع

أعلنت اليوم الأربعاء، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن سير القطارات في مقطع جسر قسنطينة (السمار) باتجاه بابا علي، على مسافة 4,6 كلم بداية من يوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، ذهابا وإيابا سيكون على سكة واحدة فقط طيلة مدة الأشغال التي انطلقت بها، ما قد يترتب عنه اضطراب طفيف في حركة سير القطارات.

وأوضحت الشركة، أن هذه الأشغال ضرورية لأمن سير القطارات، نظرا للوضعية الحالية للسكة، ومن أجل السير الحسن للعملية، وعليه تدعو الشركة زبائنها الكرام للمساهمة في تنظيم تنقل المسافرين وسلامتهم، وذلك بالالتزام بالتعليمات التالية:

تفادي التزاحم أمام أبواب القطارات.

فسح المجال لنزول المسافرين أولا ثم الصعود للقطار

عدم المرور على السكة الحديدية واستعمال المدارج للعبور إلى رصيف الركوب.

احترام تعليمات الأعوان لتسهيل مهامهم.