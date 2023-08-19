اصابة 09 أشخاص في حادث مرور بولاية عين الدفلى

19 أغسطس، 2023

كشفت اليوم الحماية المدنية في بيان لها عن تسجيل 9 إصابات مختلفة من متوسطة الى خطيرة، تسبب فيها حادث مرور بولاية عين الدفلى.

و قالت الحماية المدنية في بيانها، “تدخلت مصالحنا صبيحة اليوم من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة محملة بالخضر بالطريق السيار شرق غرب اولاد زيري بلدية بوراشد النقطة الكيلومترية  63/64”.

وأضافت ذات المصالح “خلف الحادث اصابة 09 أشخاص باصابات مختلفة من متوسطة الى خطيرة اسعفوا و حولوا الى مستشفى خميس مليانة”، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

19 أغسطس، 2023

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