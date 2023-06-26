اسعيد زرب يشرف على حفل تخرج دفعتي لضباط المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة

من المرتقب أن يشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج اسعيد زرب على حفل تخرج دفعتي لضباط المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة

وسيكون زرب مرفوقا بمدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون والأمين العام لوزارة العدل،و والي ولاية تيبازة أبو بكر الصديق بوستة

وسيتم بمقر المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة الاشراف على مراسم حفل تخرج دفعتي الدفعة الخامسة رقباء اعادة التربية باسم الفقيد باجي ياسين. و الدفعة السادسة و الثلاثون اعوان اعادة التربية باسم الشهيد بلال بوعلام.

ويحضر هذا الحفل كل من اطارات المدرسة الوطنية لموظفي ادارة السجون بالقليعة و اطارات بوزارة العدل .

وتضم الدفعتان 825 متريصا منهم 21 رقباء اعادة التربية و 804 اعوان اعادة التربية تابعو تكوينا لمدة تراوحت بين عام و عامين ، وفق برامج تكوينية بما يتماشى مع متطلبات إصلاح السجون ، قائمة على عصرنة التسيير الإداري و المالي للمؤسسات العقابية و ترقية النشاطات التربوية و الصحية و النفسية للمحبوسين.

و الهدف من هذه البرامج التكوينية تهيئة الظروف لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ضمن المعايير الدولية لحماية واحترام حقوق الإنسان.

ليديا كبيش

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