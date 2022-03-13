استيراد 100 ألف طن من البطاطا و3 آلاف طن من اللحوم الحمراء المجمدة

13 مارس، 2022

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة أحمد مقراني عن اللجوء إلى عمليات استثنائية لاستيراد البطاطا لضبط أسعارها، مشيرا إلى عملية استعجالية استثنائية لدخول 30 ألف طن منها كمرحلة أولى خلال الأيام القليلة القادمة بالنظر إلى قرب شهر رمضان.

وقال مقراني، في تصريحات للإذاعة الوطنية :”أنه “تم الاتفاق على استيراد 100 ألف طن من مادة البطاطا، ولكن هناك عملية استعجالية استثنائية لدخول 30 ألف طن منها كمرحلة أولى خلال الأيام القليلة القادمة بالنظر إلى قرب شهر رمضان”

وكشف ذات المتحدث أنه سيتم  استيراد 3 ألاف طن من اللحوم الحمراء المجمدة لتدعيم عمليات تمويل السوق خلال الشهر الفضيل إضافة الى البرنامج الذي سطر توفير حوالي 54500 ألف طن من اللحوم الحمراء على المستوى الوطني.

في حين سيتم ضخ تقريب 47 ألف طن من اللحوم البيضاء، بالإضافة إلى 37 ألف طن والتي سيطرحها القطاع الخاص في الأسواق.

ليديا كبيش

13 مارس، 2022

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