استمرار تساقط الأمطار على 22 ولاية

25 مايو، 2023
استمرار تساقط الأمطار على 22 ولاية

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس في نشرية جوية خاصة عن تساقط أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد  بكميات تتراوح بين 20 إلى 40 ملم و قد تصل إلى 50 ملم في 22 ولاية.

وأفاد الديوان  في نشريته أن الولايات المعنية هي  تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، شمال البويرة و شمال المدية، وتمتد صلاحية النشرة إلى مساء اليوم الخميس على الساعة الرابعة.

كما أعلنت نشرية خاصة ثانية لديوان الأرصاد الجوية عن استمرار تساقط الأمطار بكميات معتبرة  تصل إلى 50 ملم بكل من ولاية  برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، جنوب بجاية، جنوب جيجل، جنوب سكيكدة، جنوب عنابة، الطارف، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة و تبسة ، ابتداءً من صباح اليوم الخميس على الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة العاشرة ليلا.

شرف الدين عبد النور

 

25 مايو، 2023

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