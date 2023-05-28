استمرار الاضطراب الجوي في مختلف ولايات الوطن

28 مايو، 2023
استمرار الاضطراب الجوي في مختلف ولايات الوطن

كشفت نشرية لديوان الأرصاد الجوية اليوم الأحد، عن استمرار الاضطراب الجوي المصحوب بتساقط أمطار رعدية عبر العديد من الولايات الوسطى والشرقية والغربية للوطن.

وحسب ذات النشرية فإن العديد من الولايات الوسطى والشرقية والغربية ستشهد تساقط أمطار رعدية غزيرة.

وأفاد ديوان الأرصاد الجوية أن الولايات المعنية هي: الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيارت، تيزي وزو، الشلف، سطيف، الجلفة، جيجل، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، البليدة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، الأغواط، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، تلمسان، قسنطينة، البيض، خنشلة، سعيدة والنعامة.

وستتراوح كميات التساقط حسب ذات المصدر مابين 20 و40 ملم، في حين ستكون النشرية سارية إلى الساعة 3 و6 عبر بعض الولايات و9 ومنتصف الليل عبر أخرى.

شرف الدين عبد النور

28 مايو، 2023

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