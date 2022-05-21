كشف اليوم السبت، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، على هامش زيارته التفقدية لولاية البليدة عن استلام 13 مخبرا جديدا قبل جوان 2023.

وأوضح رزيق، أن كل المصانع لها مخابر خاصة، داعيا الى الربط بين المخابر الحكومية و الخاصة للعمل لمصلحة المستهلك، مضيفا أن المخابر ليست مفتوحة فقط لوزارة التجارة و إنما مفتوحة لكل القطاعات.

وأعلن ذات المتحدث، عن تجنيد كل المخابر التابعة لوزارة التجارة، للوصول إلى صيف دون تسمم غذائي، كاشفا عن استلام 13 مخبر جديد قبل جوان 2023.

كما كشف وزير التجارة، عن كميات كبيرة من الحنفيات ستصدر إلى دولة جارة بالإضافة إلى دول أفريقية و أوربية. مضيفا أن نسبة الادماج في بعض هذه المنتجات 100/100 في المواد الأولية.

وأضاف نفس المسؤول أن حماية المنتوج الوطني في مجال الكوسمتيك ابتداءً من سبتمر 2021، موضحا أن هذا الإجراء سمح لبعض الشركات الوطنية برفع من نسبة ادماجها إلى قرابة 100/100 و التوجه لما لا إلى التصدير الى افريقيا و غيرها.

ليديا كبيش

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