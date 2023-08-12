استلام محطة تحلية مياه البحر بالطارف نهاية 2024

تفقد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أشغال مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية بريحان في ولاية الطارف، أين شدد على أهمية احترام آجال الإنجاز.

وأوضح بن عبد الرحمان، في كلمة له، أن تمويل السكان بالمياه المُحلاة يتطلب سرعة في الانجاز ولدينا إستراتيجية لتنفيذ ذلك، مبرزا هناك تحكم من طرف الإطارات في الانجاز وفي الميدان.

كما أشار ذات المتحدث إلى أن برنامج الرئيس يتضمن محطات أخرى على مستوى التراب الوطني مؤكدا وجود متابعة شهرية مبرزا أن قدرة انتاج المحطة التي تتربع على مساحة 11 هكتارا، تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا، على أن يتم استلامها في ديسمبر 2024.

وأضاف الوزير الأول بالقول: “تكلفة المشاريع تُقارب 400 مليار دينار جزائري ولدينا من الإطارات والمتعاملين الاقتصاديين ما يسمح لنا بهذا الانجاز وخلق مناصب شغل بالآلاف”.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...