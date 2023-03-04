استلام ثالث أكبر سفينة في تاريخ قطاع الصيد بالجزائر

أشرف كل من وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، و وزير النقل، كمال بلجود، على مستوى ميناء الجزائر، على تدشين ثالث أكبر سفينة في تاريخ قطاع الصيد الجزائري مخصصة للصيد في أعالي البحار.

وأوضح صلواتشي أن الهدف من إنشاء هذا النوع من السفن جاء بغرض تحيين أسطول بحري مهيئ للصيد في أعالي البحار تعزيزا للأمن الغذائي في شقه الخاص بقطاع الصيد البحري.

وأضاف ذات المتحدث، أن الجزائر تمكنت من رفع حصتها في التونة الحمراء من 1655 طن إلى 2023 طن في السنة الماضية، مبرزا هدف الوزارة المتمثل في رفع معدلات انتاج سفن الصيد الجزائرية للصيد في مياه دولية أخرى.

ومن جهته، عبر وزير النقل كمال بلجود عن وجوب تقديم الدعم الكافي لعائلة الصيادين بمحتلف فئاتهم، كما ذكر بتخصيص قطعة أرض كبيرة لفائدة مؤسسة ” كوريناف” ببجاية حتى تقوم بعملية اصلاح وبناء السفن.

وللاشارة فان السفن الكبيرة التي يبلغ حجمها 35 متر، تم بنائها بميناء الصيد البحري بزموري بورمداس على يد مؤسسة ”كوريناف” بكفاءات جزائرية، وأنها سلمت سفينتين من نفس النوع في السنة الماضية خدمة للقطاع.

ليديا كبيش

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