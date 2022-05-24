استلام المعبرين الحدوديين بين الجزائر وموريتانيا شهر أكتوبر القادم

24 مايو، 2022

من المنتظر ان يتم استلام المعبرين الحدوديين الشهيد مصطفى بن بولعيد الجاري إنجازهما بين الجزائر وموريتانيا، خلال شهر أكتوبر القادم بعد تقليص آجال الإنجاز من 24 شهر إلى 12 شهرا.

وحسب مسؤولو مديرية التجهيزات العمومية خلال زيارة تفقدية للمدير العام للجمارك نور الدين خالدي لهذين المنشأتين الحدوديتين، فإن الدولة الجزائرية ستتولى إنجاز هذين المرفقين الحدوديين اللذين بلغت نسبة تقدم الأشغال بهما 60 بالمائة، حيث رصد لهذه العملية غلاف مالي بقيمة تتجاوز 34 مليون دج.

وأكد المدير العام للجمارك على ضرورة احترام المعايير الدولية في الأشغال، معربا عن أمله في أن يكون القائمون على هذه العملية في موعد الاستلام.

و عاين خالدي المعبر الحدودي المؤقت واطلع به على مختلف المرافق التي يحتوي عليها، كما تلقى عرضا حول نشاط التصدير عبر الحدود.

ووفقا لحصيلة نشاط لمصالح الجمارك، فقد تم تصدير أكثر من 10.000 طن من المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا عبر ذات المنشأة الحدودية خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية

ويتعلق الأمر بـ 240 عملية تصدير قام بها متعاملون اقتصاديون جزائريون نحو أسواق موريتانيا بقيمة إجمالية بلغت ما يفوق 854 مليون دج وذلك ضمن الحركية الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين.

فب حين تم سنة 2021 وضمن ذات الحركية التجارية عبر الحدود إحصاء 438 عملية تصدير لمنتجات جزائرية مختلفة بحجم يتجاوز 14.000 طن وبقيمة مالية إجمالية بلغت أكثر من 14.8 مليار دج.

ليديا كبيش

24 مايو، 2022

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