استكمال تنصيب هياكل مجلس الأمة

ترأّس رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الجلسة العامة التي عقدها مجلس الأمة، خُصّصت للمصادقة على القائمة الإسمية لنواب رئيس مجلس الأمة أعضاء المكتب بعنوان سنة 2023.

وحسب بيان للمجلس فقد تمت المصادقة على القائمة الإسمية لنواب رئيس مجلس الأمة بعنوان سنة 2023 بالأغلبية.

ويتشكل المكتب الجديد لمجلس الأمة، من أحمد خرشي عن حزب جبهة التحرير الوطني، سالم بن امبارك عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد رضا أوسهلة عن الثلث الرئاسي، نجية وجدي دمرجي عن الثلث الرئاسي علي طالبي عن التجمّع الوطني الديمقراطي.

وهنأ قوجيل نواب الرئيس الجدد متمنيا لهم النجاح في مهامهم، مغتنماً السانحة للتوجه أصالة عن نفسه وباسم أعضاء المجلس بخالص التشكرات لأعضاء المكتب ومسؤولي الهياكل المنتهية عهدتهم على ما بذلوه من مجهودات من أجل الرقي بالعمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي خدمة لمصلحة البلاد ودعماً لمسعى بناء الجزائر الجديدة الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ورحب رئيس المجلس بأعضاء المكتب الجدد، داعياً إياهم إلى أن يكونوا على أتمّ الاستعداد للاضطلاع بالمهام المنتظرة في ضوء كثافة مشاريع القوانين التي تشكّل جدول أعمال الدورة البرلمانية الحالية

وكذلك في أُفق تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة الذي من شأنه أن يجيب على كثير من التساؤلات ويرفع الكثير من الغموض واللبس الذي يتعلق بمهام ومسؤوليات عضو المجلس.

وكلّف صالح ڨوجيل، أعضاء المكتب الجديد، بالإشراف على عملية تنصيب مكاتب اللجان الدائمة للمجلس والمراقب البرلماني بعنوان سنة 2023.

وتجدر الإشارة، أنّ قائمة مسؤولي هياكل المجلس للعام 2023، جاءت على النحو الآتي

1/ محمد العيد بلّاع، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي- حزب جبهة التحرير الوطني

2/ميلود حنافي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية – الثلث الرئاسي

3/عيسى نايلي، رئيس لجنة الدفاع الوطني – الثلث الرئاسي

4/ محمد عمرون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج – الثلث الرئاسي

5/ أحمد بدّة، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية – حزب جبهة التحرير الوطني

6/العيد ماضوي، رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية – حزب جبهة التحرير الوطني

7/ لياس عاشور، رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية – التجمع الوطني الديمقراطي

8/ حبيب دواڨي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني – الثلث الرئاسي

9/ محفوظ بوصبع، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة – الأحرار

10/ العربي مواز، المراقب البرلماني – حزب جبهة التحرير الوطني.

ليديا كبيش

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